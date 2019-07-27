وزيرا الدفاع والنقل: نحو بناء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير

2019/07/27 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام وزيرا النقل المهندس عبدالله لعيبي والدفاع نجاح الشمري بجولة تفقدية جوية وميدانية للقاعدة البحرية التي سيتم تشييدها في ميناء الفاو الكبير.

الوزيران وصلا إلى البصرة للاطلاع على مكان الانشاءات ميدانيآ والتي تم تحديدها على الخرائط والمرتسمات الخاصة بالموقع.

وزير النقل لعيبي قال أن “وزارة النقل تسعى لأضافة فقرات أخرى كما هو حال وزارات الدولة التي تطمح ان يكون لها انشاء في هذا الميناء الكبير”.

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