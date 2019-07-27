2019/07/27 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC ذكرت عضو اللجنة القانونية النيابية الماس فاضل، اليوم السبت، أن قانون الخدمة المدنية ضمن صيغته السابقة يتعارض مع الكثير من القوانين ويلغي 100 قرار وأربعة قوانين، مشيرة الى ان القانون تم تعديله في اللجنة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.وقالت فاضل للمركز الخبري الوطني NNC، ان “هناك الكثير من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القانونية النيابية: “الخدمة المدنية” يلغي نحو 100 قرار وأربعة قوانين المركز الخبري الوطني.

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