2019/07/27 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بدأت اليوم السبت في القاعدة العسكرية الجورجية في مدينة سيناكي ، بالقرب من الحدود مع أبخازيا تدريبات عسكرية واسعة النطاق للناتو.وقال وزير الدفاع الجورجي ليفان إيزوريا إن مناورات “أجيل سبيريت 2019 “جزء من خطة التدريبات العسكرية الأمريكية” في القارة.ستجري مناورات جورجيا ودول الناتو وتعد الأكبر في السنوات الأخيرة ، في الفترة من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتو يجري أكبر مناورات له في جورجيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناتو يجري أكبر مناورات له في جورجيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).