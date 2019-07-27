2019/07/27 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شاب صيني اشتهربنشر الفيديوهات على الإنترنت مصرعه بعد تناوله حشرات سامة، كنوع من التحدي، كان يبثه مباشرة عبر قناته على أحد المواقع الالكترونية وعثرت السلطات في الصين على الرجل الذي يدعى (صن) 35 عامًا، متوفيًا في شقته، بعد تناوله حشرات سامة خلال بث مباشر على موقع “دو يو” الصيني لبث الفيديوهات.وقالت تقارير صينية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة شاب صيني في بث مباشر بعد تحدي “الحشرات السامة” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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