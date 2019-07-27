2019/07/27 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، السبت، الحكومة الى اتخاذ موقف حازم تجاه التدخلات الاميركية المتزايدة في الشأن العراقي، مشيراالى ان الخطوات الاميركية تعكس حجم التخبط للادارة الاميركية.وقال عضو اللجنة عامر الفايز في تصريح لـ/المعلومة/ ان “ العراق بحكومته وبرلمانه مطالب بموقف صريح وحازم ضد تجاه التدخلات الاميركية المتزايدة في الشأن الداخلي واتخاذ قرارات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية النيابية تدعو الحكومة لاتخاذ مواقف “حازمة” تجاه “التدخلات الاميركية المتزايدة”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية النيابية تدعو الحكومة لاتخاذ مواقف “حازمة” تجاه “التدخلات الاميركية المتزايدة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).