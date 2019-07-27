سرقة غريبة وبلا عناء.. إمرأة تسرق 15 مليون دينار من محل صيرفة في بغداد “فيديو”

2019/07/27 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق وثقت كاميرات المراقبة حالة سرقة غريبة تمت بلا عناء لاحد محال الصيرفة في شارع فلسطين ببغداد.حيث يقول صاحب الصيرفة أنه كان يحمل مبلغ 15 مليون دينار داخل كيس ووضعه على جنب عندما وصل الى محل لفتحه، لكنه ترك المبلغ على باب المحل دون ان يتذكره، مما اضطره للرجوع الى كاميرات المراقبة […]

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