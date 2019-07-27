نصيف: قانون “زعزعة الاستقرار” خطوة لجعل العراق ولاية أميركية 

2019/07/27 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف, السبت, اعداد قانون من قبل الكونغرس الامريكي للتصويت يتعلق بعدم زعزعة استقرار العراق خطوة لجعل العراق ولاية امريكية, داعية اصحاب القرار من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لعدم السكوت على ذلك.وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مناقشة الكونغرس الامريكي لمشروع قرار يتيح للرئيس […]

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