2019/07/27 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت قيادة عمليات سامراء رفع حظر التجوال اعتباراً من اليوم . وكانت القيادة قد أعلنت قبل نحو شهرين رفع حظر التجوال عن مراكز الأقضية والنواحي في سامراء ، والبدء بخطة خاصة بحماية المراقد المقدسة ودور العبادة في قاطع المسؤولية جنوب محافظة صلاح الدين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم ..



سامراء ترفع حظر التجوال +(وثيقة) النعيم نيوز.

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