2019/07/27 | 14:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قررت قيادة عمليات سامراء رفع حظر التجوال اعتباراً من اليوم . وكانت القيادة قد أعلنت قبل نحو شهرين رفع حظر التجوال عن مراكز الأقضية والنواحي في سامراء ، والبدء بخطة خاصة بحماية المراقد المقدسة ودور العبادة في قاطع المسؤولية جنوب محافظة صلاح الدين.
هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم .. سامراء ترفع حظر التجوال +(وثيقة)) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم ..
سامراء ترفع حظر التجوال +(وثيقة) النعيم نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم .. سامراء ترفع حظر التجوال +(وثيقة)) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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