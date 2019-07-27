2019/07/27 | 14:12

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وزيرا الدفاع والنقل يجريان جولة تفقدية جوية وميدانية للقاعدة البحرية في البصرة

اجرى وزيرا الدفاع نجاح الشمري والنقل عبدالله لعيبي جولة تفقدية جوية

وميدانية للقاعدة البحرية التي سيتم تشييدها في ميناء الفاو

الكبير".وذكر بيان لوزارة النقل " ان الغرض من الزيارة ، الاطلاع على مكان

الانشاءات ميدانيآ والتي تم تحديدها على الخرائط والمرتسمات الخاصة

بالموقع ".واكد وزير النقل ان وزارة النقل تسعى لأضافة فقرات أخرى كما هو حال

وزارات الدولة التي تطمح ان يكون لها انشاء في هذا الميناء الكبير.

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