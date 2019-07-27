2019/07/27 | 14:12

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بغداد/ سومر نيوز

ذكرت عضو اللجنة القانونية النيابية الماس فاضل، اليوم السبت، أن قانون الخدمة المدنية ضمن صيغته السابقة...

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