مصرع 127 شخصا جراء الفيضانات في ولاية بيهار شرق الهند

2019/07/27 | 14:12

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بغداد :سومر نيوز

أفادت صحيفة "Times of India" الهندية بمصرع 127 شخصا جراء الفيضانات في ولاية بيهار شرق البلاد.

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