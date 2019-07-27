حكومة بغداد تنصاع لعقوبات واشنطن على قيادات بالحشد الشعبي

2019/07/27 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – وجد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي نفسه مضطرا للانصياع إلى الإرادة الأميركية بشأن مواجهة النفوذ الإيراني في بلاده، عبر الكشف

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