الصحة العالمية توضح حقيقة مزاعم شركات التبغ حول مكافحة السرطان 

2019/07/27 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت منظمة الصحة العالمية، عن حقيقة مزاعم شركات التبغ حول وجود منجات تكافح مرض السرطان.وأفادت المنظمة، أمس الجمعة، بأن السجائر الإلكترونية وأجهزة تسخين التبغ لا تساعد في مكافحة السرطان، وحثت المدخنين والحكومات على عدم الوثوق في مزاعم شركات السجائر بشأن أحدث منتجاتها، بحسب رويترز.وأضافت الشركة في تقريرها السابع حول وباء التبغ العالمي […]

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