منها العاكوب والجبوري.. شخصيات تستثمر أموالها في إيران هرباً من أميركا

2019/07/27 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد مقربون من الشخصيات والجهات العراقية #المرتبطة بـ”#الحرس_الثوري” الإيراني، التي أدرجتهم وزارة الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات بتهم #فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان، أن أعداداً كبيرة منهم […]

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