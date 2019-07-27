2019/07/27 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يقترب تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتسآب”، من طرح نسخة مكتب خاصة به، تحمل ميزة ينتظرها الملايين من مستخدميه حول العالم.وتمتاز نسخة “الويب” من “واتسآب”، بأنها تعمل دون الحاجة إلى استخدام رقم الهاتف، وفقا لتغريدة أطلقها موقع “وابيتاإنفو” التكنولوجي.وبحسب الموقع، فإن شركة “فيسبوك”، التي تمتلك تطبيق “واتسآب” تجري حاليا تطويرا لتطبيق متعدد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( “واتسآب” تقدم على خطوة لن تجعلك تحتاج إلى الهاتف نهائيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( “واتسآب” تقدم على خطوة لن تجعلك تحتاج إلى الهاتف نهائيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).