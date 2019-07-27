أسراب الجراد تغزو الولايات المتحدة

2019/07/27 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اجتاحت أسراب من الجراد مناطق في ولاية لاس فيغاس الأمريكية، تزامنا مع هجرتها إلى المناطق الشمالية.وأظهرت مقاطع مصورة بثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أسرابا من هذه الحشرات وهي تتجمع على أضواء اللوحات الإعلانية البراقة.وقالت دائرة الزراعة في ولاية نيفادا إن الاجتياح النادر الحدوث، مرتبط بالشتاء والربيع الماطرين بشكل استثنائي.وقال جيف نايت، […]

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