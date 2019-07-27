2019/07/27 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت شركة “هواوي” الصينية عن حجم إيراداتها الذي حققته في النصف الاول من العام الجاري، على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها والتي ساهمت إلى حد ما في تقليل حجم مبيعاتها.الشركة الصينية نشرت بيانا تحدثت فيه عن حجم الأرباح الذي حققته في النصف الأول من العام الجاري، حيث شهدت زيادة في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هواوي تتحدى واشنطن وتعلن أرباحها وكالة خطوة برس.

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