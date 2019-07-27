باحثون يعثرون على فخار عمره ستة الاف عام

2019/07/27 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر باحثون على فخار غامض عمره 6 آلاف عام يمكن أن يكون مرتبطا بثقافة غير معروفة يعود تاريخها إلى عام 4640 قبل الميلاد، وذلك خلال

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