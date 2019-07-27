الزراعة تشكو سوء تسويق التمور في محافظة كربلاء

2019/07/27 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشف مدير زراعة كربلاء رزاق الطائي، عن وجود سوء في تسويق التمور على الرغم من الإنتاج الوفير الذي تنتجه سنويا المحافظة.

وقال الطائي

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