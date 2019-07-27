ترامب يشتكي من تبريد البيت الابيض ويتهم اوباما بتركيب نظام سيئ

2019/07/27 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت شبكة "سي- سبان"، بان" ترامب ابلغ المراسلين أن النظام القديم كان جيدًا الى ان قامت إدارة أوباما بتثبيت نظام جديد. واضافت، الشبكة، عن ترامب قوله، الآن أصبح الجو اما باردًا أو حارًا، ولا يوجد نظام وسط".واكد، أنه" لهذا السبب غالبًا ما يغادر البيت الأبيض للعمل في مقر إقامته في ولاية نيو جيرسي".انتهى..م.م

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