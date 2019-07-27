15 قتيلا وجريحا بتفجير انتحاري في افغانستان

2019/07/27 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل وجرح 15 شخصا من قوات الأمن بولاية غزني بأفغانستان بهجوم انتحاري بسيارة مفخخة في مديرية آب بند.ووفقا لوكالة “سبوتنيك” قالت سلطات ولاية غزني، اليوم السبت: إنه “قرابة الساعة 4:30 من فجر اليوم لقي 3 رجال أمن مصرعهم وأصيب 12 آخرين لدى انفجار سيارة مفخخة عند مدخل مجمع قائمقامية آب بند”.وأضاف البيان […]

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