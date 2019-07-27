2019/07/27 | 14:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يلوم تركيا على شرائها منظومة أس 400 الصاروخية من روسيا، وامتنع عن الإجابة على أسئلة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: لا ألوم تركيا على شراء الصواريخ الروسية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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