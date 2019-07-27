ترامب: لا ألوم تركيا على شراء الصواريخ الروسية

2019/07/27 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يلوم تركيا على شرائها منظومة أس 400 الصاروخية من روسيا، وامتنع عن الإجابة على أسئلة

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