الإيرانيون يمارسون لعبة القط والفأر مع الرقابة

2019/07/27 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران – قبل أن تتمكن نازيلا أكبري من الاطلاع على تويتر ويوتيوب، تجولت عبر مجموعة من الأيقونات على هاتفها الذكي باحثة عن

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