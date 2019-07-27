الانبار: ملف تعويض المتضررين يمر في مراحل معقدة 

2019/07/27 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أكد مجلس محافظة الانبار، السبت، أن ملف تعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية يمر بمراحل معقدة دون وجود اي بصيص امل في حسم هذا الملف رغم مرور اربعة اعوام من انتهاء العمليات العسكرية واستقرار الاوضاع الامنية.وقال عضو المجلس كريم الكربولي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة الانبار المحلية تستغرب من اصرار اللجنة المركزية في […]

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