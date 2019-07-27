الاقتصاد الأميركي

2019/07/27 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- م يحقق النمو الاقتصادي الأميركي في 2018 الهدف الذي وضعته إدارة الرئيس دونالد ترامب عند 3 بالمئة، مما قد يجدد الانتقادات لتخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار طبقها البيت الأبيض.

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