"هواوي" تتحدى العقوبات الأمريكية وتعلن أرباحها

2019/07/27 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "هواوي" الصينية عن حجم إيراداتها الذي حققته في النصف الاول من العام الجاري، على الرغم من

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