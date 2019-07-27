المشاط: منع الاستيراد يدفع اصحاب المعامل لإعادة تدوير عجلة الإنتاج

2019/07/27 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى عضو مجلس أدارة المجلس الاقتصادي العراقي باقر المشاط، السبت، أن الخطوات الاخيرة بمنع استيراد جملة مواد، انعكست ايجابا على

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