الامن النيابية تحذر: أكثر من 100 داعشي تسللوا من صلاح الدين الى 7 مناطق بديالى

2019/07/27 | 14:24

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بغداد اليوم - ديالى

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، السبت (27 تموز 2019)، عن تسلل أكثر من 100 مسلح تابعين لداعش، من محافظة صلاح الدين الى 7 مناطق في ديالى.

وقال عضو اللجنة، عبد الخالق العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لدينا معلومات تؤكد تسلل أكثر من 100 مسلح من تنظيم داعش خلال العام الجاري، عبر مسارات برية صوب محافظة ديالى".

واضاف العزاوي، إن "المتسللين من داعش توجهوا الى 7 مناطق وهي (حمرين- زور شيخ بابا- بزايز بهرز وكنعان- الندا- الحفاير- زور شمال المقدادية)"، لافتا الى أن "نشاط داعش في هذا المناطق يدل على وصول المتسللين إليهم".

واكد أن "امن ديالى امام تحدي كبير بسبب وجود أكثر من مسار لتسلل داعش من صلاح الدين صوب المحافظة، حيث لم يجري اتخاذ اي اجراء لإغلاق هذه المسارات حتى الان، رغم تسليطنا الضوء عليه أكثر من مرة خلال الاشهر الماضية".

وكان النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري، قد دعا الجمعة (26 تموز 2019)، وزارة الدفاع الى التدخل العاجل لإنقاذ الوضع في ثلاث مناطق بمحافظة ديالى، بعد الهجوم الذي تعرضت له من قبل عناصر تنظيم داعش.

وقال الجبوري، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "قرى (شيخ بابا والاصلاح وام الحنطة)، في اطراف ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة) تتعرض الى سياسية ضغط نفسي وحصار اقتصادي في ان واحد من قبل داعش خاصة وان قرية الاصلاح لوحدها تعرضت الى 5 هجمات خلال 10 ايام فقط ادت الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين".

وأضاف، أن "داعش بات يهاجم الاهالي في النهار كما حدث قبل ساعات، في قرية الاصلاح واحرق سيارة وقبلها بيومين ذات السيناريو واحرق تنكر ماء وجرار زراعي ناهيك عن الضغط النفسي الهائل وحرمان الكثير من المزارعين من الوصول الى بساتينهم واراضيهم خشية العبوات والقنص من قبل التنظيم".

واكد، أن "وزارة الدفاع لديها علم بكل حيثيات ملف امن القرى المنكوبة الثلاث ولم يحصل اي تقدم"، داعيا اياها الى "اصدار قرار فوري ينقذ تلك القرى لان الوضع وصل الى حدود غير مقبولة في ظل استغاثات الاهالي وطلبهم للدعم الامني للخلاص من داعش وانهاء تأثيره في المنطقة".

بغداد اليوم - ديالى

وجه قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، السبت (27 تموز 2019)، بالقبض على جميع مطلقي العيارات النارية، لأي سبب كان.

وقال العبادي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أطلاق النار في الهواء بمختلف المناسبات سواء في بعق

بغداد اليوم-بغداد

أعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة، السبت، 27 تموز، 2019، العثور على مقبرة جماعية تشير المعلومات الأولية انها للاسرى الكويتيين اعدمهم النظام المباد في بادية المحافظة.

واكد المحافظ، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الأ

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيأة الحج ، السبت 27 تموز 2019، ارتفاع عدد الحجاج الواصلين لمكة والمدينة في السعودية الى نحو 44 الف حاج.

وقال بيان لبعثة الحج العراقية انه " ارتفع عدد الحجاج الموفدين للديار المقدسة الى 43820 منهم 23844 حاجا قدموا

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