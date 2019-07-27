عباس علي العلي - القانون بين وجوبية التطبيق ورغبة الخارجين عنه.

2019/07/27 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي نقلت مصادر سياسية وبرلمانية متطابقة يوم أمس خبرا مفاده (أن هناك أتفاقات ورغبات سياسية لدى قادة الكتل والأحزاب العراقية بعدم فتح ملفات قضائية خطيره منها ملف سقوط الموصل وأربعين ملفا تتعلق بالنزاهة وجرائم سياسية وأقتصادية خطيرة ومنها ما يتعلق بإهدار وسرقة مئات المليارات من الدولارات من خزينة العراق، والعذر المعلن وحسب تلك المصادر هو الحفاظ على الاستقرار السياسي الهش وعدم فسح المجال لأهتزازات سياسية ......

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