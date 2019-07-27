فالح الحمراني - 14 تموز الثورة التي لم تستمر

2019/07/27 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فالح_الحمراني لم تكن ثورة 14 تموز( يوليو) 1958 حدثا عابرا في تاريخ العراق الحديث.ومازالت افرازاتها قائمة لحد اليوم، وكل ما شهده العراق خلال العقود الخمسة الأخيرة وما يحدث اليوم هو بشكل ما امتداد للحدث التاريخي الكبير.والكتابة عن تموز اليوم ليست من باب الكتابة ال لم تكن ثورة 14 تموز( يوليو) 1958 حدثا عابرا في تاريخ العراق الحديث.ومازالت افرازاتها قائمة لحد اليوم، وكل ما شهده العراق خلال العقود الخمسة الأخ......

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