نادي كربلاء يصل الى الادوار النهائية لبطولة العالم المفتوحة بالتايكواندو

2019/07/27 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن نادي كربلاء، السبت، عن تأهل لاعبه بالتايكواندو الى الدور النهائي في بطولة العالم المفتوحة والمقامة حاليا في مدينة بيونغ جانغ بكوريا الجنوبية.وقال رئيس نادي كربلاء احمد هدام في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لاعب نادي كربلاء زمان احمد سيلعب المباراة النهائية يوم غد الاحد في بطولة العالم المفتوحة بالتايكواندو بعد ان خاض عدد من […]

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