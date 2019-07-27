معركة إستعادة العراق

2019/07/27 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي جلو مرعي إنها ليست مجرد دعابة، فالصراع على العالم، ومصادر الطاقة والثروة فيه قد يتطلب القيام بمعركة كسر عظام.سأضرب مثلا بدولتين هما أوكرانيا والعراق، ويجب أن لانستهين بمعركة أوكرانيا فبعد سيطرة روسيا على القرم وإعلانها جمهورية تابعة لروسيا، ثم دعم الموالين لموسكو شرق البلاد، تحركت الولايات المتحدة وأوربا مجتمعة لتمكين الأوكران ليستعيدوا المبادرة […]

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