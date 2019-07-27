منظمة العفو الدولية تدين اعدام السلطات البحرينية لشابين

2019/07/27 | 14:55

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بغداد اليوم-بغداد

أدانت منظمة العفو الدولية، السبت، 27 تموز، 2019، اعدام السلطات البحرينية لشابين، واصفة العملي...





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