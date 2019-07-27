الحلبوسي في الكويت لبحث استثمار اموال مؤتمر المانحين بإعمار المناطق المحررة

2019/07/27 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، يرافقه وفد يضم عددًا من النواب وعشرة محافظين وكبار المسؤولين إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.وبلتقي الحلبوسي خلال زيارته نظيره الكويتي مرزوق الغانم، وأمير الدولة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح، وعددا من المسؤولين لمناقشة سبل استثمار الأموال التي […]

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