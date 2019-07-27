اعتقال 12 متهماً بجرائم مختلفة في بغداد

2019/07/27 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، القاء القبض على 12 متهماً بجرائم مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

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