شرطة ميسان تكشف تفاصيل حادثة الإسكان التي راح ضحيتها امرأة وابنها وابنتها

2019/07/27 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شرطة ميسان، السبت، تفاصيل تتعلق بحادثة قيام شخص باقتحام منزل في منطقة الإسكان وقتل 3 أفراد من عائلة واحدة.

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