ترامب يشكو من “تكييف” البيت الأبيض ويتهم أوباما

2019/07/27 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق اتهم الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب، سلفه باراك أوباما، بالتقصير في الإدارة السابقة “السيئة” حتى على مستوى #التكييف.وحين سئل ترامب، مؤخراً، حول سفره إلى منتجع #غولف بولاية […]

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