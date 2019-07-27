فرصة غمل جديدة بشمال البصرة

2019/07/27 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعلن إحدى الشركات العاملة في شمال البصرة عن توفر فرصة عمل عدد 1 (مهندس حساب كلف الكميات ) وحسب الوصف والشروط أدناة, يفضل بالمتقدم ممن لدية خبرة بالعمل وحسب الشرح الوظيفي المرفق شروط التقديم :- 1- ترفق المستمسكات الأربعة او البطاقة الوطنية + بطاقة الناخب (ان وجدت) مع السيفي (المرفقات تكون مفصولة عن السيفي وبنفس …

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