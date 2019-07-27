نادي النفط يعلن عن مدربه الجديد

2019/07/27 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن نادي النفط الرياضي، عن المدرب الجديد لفريقه الكروي، خلفاً للمدرب باسم قاسم.ونشر النادي عبر صفحته الرسمية واطلعت عليه/ المعلومة/ إن “يحيى علوان مدربا لكرة النفط”.تجدر الاشراة الى ان النفط، قد اعلن عدم التوصل الى اتفاق مع المدرب باسم قاسم بسبب الامور المالية.انتهى/ 25 ل

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