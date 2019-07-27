الحلبوسي يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

2019/07/27 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، يرافقه وفد يضم عددًا من النواب وعشرة محافظين وكبار المسؤولين إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.

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