الصيادي يطالب بإقالة مدير التحقيقات في هيئة النزاهة: اختيار الدرجات الخاصة لا يخضع للقانون  

2019/07/27 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب عضو لجنة النزاهة النيابية، كاظم الصيادي، السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإقالة مدير التحقيقات في هيئة النزاهة كريم الغزي، داعيا عبد المهدي للتريث بالتصويت على المدراء العامين وارسال سيرهم الذاتية الى اللجنة لدراستها.

وقال الصيادي في تصريح لـ”كلكامش برس” : “نطالب بإقالة مدير التحقيقات في هيئة النزاهة كريم الغزي ، لان هذا الرجل غير فعال ولم يقدم شيئا، وطالبنا أكثر من مرة بسحب يده، ولكن للأسف صوت عليه في مجلس الوزراء بالأصالة”.

ودعا الصيادي “رئيس الوزراء الى التريث بالتصويت على الكثير من المدراء العامين لوجود ملفات فساد بحقهم”، لافتا إلى أن “اختيار المدراء يبدو انها تجري بالتوافق السياسي بعيدا عن احترام القوانين”.

وأشار الى ان “لجنة النزاهة اكدت على رئيس الوزراء ولاكثر من مرة التأكد من تدقيق الأسماء والمعلومات، لان هناك من لا يمتلكون درجات وظيفية متقدمة وهناك مخالفة للقانون للخدمة المدني الذي نص على ان يكون المدير العام ضمن الدرجة الأولى وبعضهم بدرجات غير حقيقية”.

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