لبحث التطورات الإقليمية.. وزير الخارجية العماني يصل طهران ويلتقي نظيره الإيراني

2019/07/27 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادوصل وزير خارجية عمان، يوسف بن علوي، السبت، إلى العاصمة طهران في ثاني زيارة له إلى إيران خلال شهرين، لبحث التطورات الإقليمية والدولية.

ونقلت وكالة أنباء فارس (ايرنا) خبرًا تابعته “كلكامش برس”، أن “وزير خارجية عمان يوسف بن علوي وصل إلى طهران، والتقى بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف”.

واستعرض الوزيران، بحسب (إيرنا)، مجالات التعاون والعلاقات بين إيران وعمان، وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين على أهمية استمرار المشاورات بين الدولتين.

وكان وزير الخارجية العماني بن علوي قد زار طهران والتقى بنظيره ظريف في 20 آيار الماضي.

يُذكر أن سلطنة عمان كانت مقرًا للمباحثات الأميركية الأوروبية مع إيران حول برنامج الأخيرة النووي، والتي أفضت إلى الاتفاق النووي الشهير في 2015، قبل انسحاب ترامب منه، وفرض عقوبات اقتصادية على طهران.

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