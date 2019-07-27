عزل ام اندماج؟ بما يخص عودة عوائل تنظيم داعش الى العراق بينما نحن ذو علم بعزل الايزيديين عن العراق

2019/07/27 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذياب غانم ما أن نتحدث عن داعش او عوائل افراده، تحولنا ذاكرتنا الى شنگال، حيث بصمة دولة الخلافة الاسلامية في العراق والشام الكبرى، نتيجة ذلك لم يعد الايزيدي يثق بمن وثِقَ بالفكر التطرفي الاسلامي الذي تسبب بزرع الزعزعة في العراق اجمع وفي المناطق التي تتمركز فيها الاقليات بشكل خاص.إعادة عوائل افراد تنظيم “داعش” …

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