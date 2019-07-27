رئيس الوزراء يوافق على عدم المطالبة بتصديق شهادة المنشأ والفاتورة

2019/07/27 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلن المجلس الاقتصادي، اليوم السبت، موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على عدم المطالبة بتصديق شهادة المنشأ والفاتورة.وقال المجلس الاقتصادي في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على طلب عدم المطالبة المطالبة بتصديق شهادة المنشأ والفاتورة”.واضاف، انه “سيتم الاعتماد على تصديق غرف التجارة والصناعة […]

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