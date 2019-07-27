رجل يقتل زوجته الحامل عن طريق الخطأ في كركوك

2019/07/27 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت ان شخصا قتل زوجته عن طريق الخطأ بإطلاقة نارية عن طريق الخطأ وسط مدينة كركوك.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان شخصا يُدعى (ع، ب، ي) مواليد عام 1996 يعمل منتسبا في الفوج الثاني اللواء 20 الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية قتل زوجته المدعوة (م، خ، أ) من مواليد عام 2001 بإطلاقة نارية داخل منزلهما في حي "العمل الشعبي" بمدينة كركوك.

واضاف المصدر بحسب التحقيقات الاولية مع الرجل الذي تم القبض عليه بعد الحادثة فان اطلاقة نارية خرجت عن طريق الخطأ من سلاحه اثناء تنظيفه لتستقر في جسد زوجته وترديها قتيلة في الحال، مشيرا الى ان المرأة المقتولة حامل بطفل.

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