2019/07/27 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير ناحية الفضلية في ذي قار ,حيدر سلمان, عن استئناف العمل من قبل الشركة المنفذة لمشروع طريق ناصرية -سوق الشيوخ. وأكد سلمان , خلال تصريح للنعيم نيوز , أنه بدء العمل بالمشروع منذ يوم الخميس ومن المؤمل إكمال الطريق كاملاً مطلع العام القادم 2020 .وبين , إن الطريق يعد أحد طرق الموت التي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استئناف العمل بمشروع طريق الناصرية في ذي قار النعيم نيوز.

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