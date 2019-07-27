الانواء الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة خلال الايام المقبلة

2019/07/27 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، ارتفاع درجات الحرارة الى48 درجة مئوية خلال اربعة ايام مقبلة.وذكر بيان للهيئة، أن "محافظات بغداد وكركوك، وبابل، والديوانية، والمثنى ستسجل درجة حرارة عظمى تبلغ 45 مئوية اليوم السبت، فيما تتراوح درجات الحرارة بين الـ46-48 مئوية، في محافظات الانبار، والنجف، وميسان، والناصرية، والبصرة، فيما اوضحت توقعاتها لبقية المحافظات في الجداول أدناه".

وذكرت ان "السبت سيشهد طقسا مشمسا، ترتفع درجات الحرارة قليلا في المنطقة الشمالية، ولا تتغير في المناطق الوسطى والجنوبية ، فيما يشهد الاحد طقسا مشمسا دون تغيير في درجات الحرارة، الا في المنطقة الشمالية فأنها ستنخفض قليلا، فيما ترتفع درجات الحرارة في المنطقة الوسطى والشمالية، يوم الاثنين، ولا تتغير في المنطقة الجنوبية".

ولفتت الى ان "طقس يوم الثلاثاء، مشمسا ولا تتغير درجات الحرارة، في المناطق الوسطى والشمالية، وترتفع في المناطق الجنوبية، فيما ترتفع درجات الحرارة في المناطق كافة، يوم الأربعاء".

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