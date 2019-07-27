2019/07/27 | 15:14

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البرلمان يشكل لجاناً لتقصي عقود الكهرباء والتجاوز التركي

السبت

27

تموز

2019 :

03:12 pm

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كشفت لجنة النفط والطاقة البرلمانية عن قرب تشكيل لجان لتقصي عقود

وزارة الكهرباء والتجاوز التركي على أنبوب عراقي. عضو اللجنة أمجد العقابي أوضح أن اللجنة ستناقش أهم نتائج عمل اللجان

الفرعية التي شكلتها اللجنة بينها متابعة التجاوز على انبوب النفط

العراقي من قبل تركيا عبر أنبوب جيهان ، وأشار إلى أن اللجنة ستناقش

تصدير النفط من قبل إقليم كردستان وكمية المبيعات والمبالغ المستلمة ،

مضيفاً أن لجنة النفط والطاقة النيابية ستبحث تشكيل لجنة لتقصي

الحقائق بشأن عقود وزارة الكهرباء ومشاريع الطاقة الكهربائية ونقلها

وتوزيعها.

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