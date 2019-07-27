2019/07/27 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الشبكي : محاولات إخراج الحشد من سهل نينوى تقف خلفها أميركا

السبت

27

تموز

2019 :

03:09 pm

13

اكد النائب عن محافظة نينوى قصي الشبكي ان محاولات اخراج الحشد الشعبي

من مناطق سهل نينوى تقف خلفها ضغوط اميركية. الشبكي أوضح أن الحشد يمثل صمام الامان في سهل نينوى واستطاع التصدي

للارهاب، ملفتا إلى أن محاولات اخراج الحشد من سهل نينوى لايصب في

عملية التعايش في هذه المناطق ، وأن هناك تقارير مفبركة من قبل الجانب

الاميركي تصل الى الحكومة من اجل انهاء وجود الحشد الشعبي في منطقة

سهل نينوى.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشبكي : محاولات إخراج الحشد من سهل نينوى تقف خلفها أميركا) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشبكي : محاولات إخراج الحشد من سهل نينوى تقف خلفها أميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).