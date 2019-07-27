القبض على أحد مجهزي مضافات الارهابيين في كركوك

2019/07/27 | 15:16

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية تقبض على أحد مجهزي مضافات الارهابيين في كركوك.

وقالت المديرية في بي...

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